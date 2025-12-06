Diretório de Empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Gestor de Instalações Salários

A remuneração total média de Gestor de Instalações in Taiwan na Dell Technologies varia de NT$14.41M a NT$20.92M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$534K - $620K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$471K$534K$620K$683K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Instalações na Dell Technologies in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$20,917,606. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dell Technologies para a função de Gestor de Instalações in Taiwan é NT$14,413,812.

Outros Recursos

