Diretório de Empresas
Delaware State Jobs
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Assistente Administrativo

  • Todos os Salários de Assistente Administrativo

Delaware State Jobs Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in United States na Delaware State Jobs varia de $26.2K a $38.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Delaware State Jobs. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$29.8K - $34.6K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Assistente Administrativo submissões na Delaware State Jobs para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Delaware State Jobs?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Assistente Administrativo verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na Delaware State Jobs in United States situa-se numa remuneração total anual de $38,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Delaware State Jobs para a função de Assistente Administrativo in United States é $26,240.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Delaware State Jobs

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Apple
  • PayPal
  • Snap
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/delaware-state-jobs/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.