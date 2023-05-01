Diretório de Empresas
Dejero Salários

A faixa salarial da Dejero varia de $80,249 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $106,300 para um Technical Account Manager no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dejero. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Gestor de Projeto
$88.8K
Engenheiro de Software
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Il ruolo più pagato segnalato in Dejero è Technical Account Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $106,300.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dejero è di $88,819.

