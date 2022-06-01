Deepgram Salários

A faixa salarial da Deepgram varia de $139,300 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções no limite inferior a $172,480 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Deepgram . Última atualização: 8/14/2025