Deepgram Salários

A faixa salarial da Deepgram varia de $139,300 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções no limite inferior a $172,480 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Deepgram. Última atualização: 8/14/2025

$160K

Recursos Humanos
$143K
Marketing
$155K
Gestor de Produto
$166K

Engenheiro de Software
$172K
Arquiteto de Soluções
$139K
FAQs

The highest paying role reported at Deepgram is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Deepgram is $154,770.

