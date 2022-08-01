Datacom Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Datacom varia de $39,640 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança no limite inferior a $195,975 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Datacom. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $51K
Analista de Negócios
$99K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$50.3K

Tecnólogo de Informação (TI)
$95.3K
Gestor de Projeto
$84.2K
Analista de Cibersegurança
$39.6K
Arquiteto de Soluções
$196K
Gestor de Programa Técnico
$159K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Datacom é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Datacom é $89,777.

