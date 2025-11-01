A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Databricks varia de $254K por year para L3 a $1.26M por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $252K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título