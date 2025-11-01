A remuneração de Recrutador in United States na Databricks varia de $173K por year para L5 a $311K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $247K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título