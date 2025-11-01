Diretório de Empresas
Databricks
  Salários
  Gestor de Programa

  • Todos os Salários de Gestor de Programa

Databricks Gestor de Programa Salários

A remuneração de Gestor de Programa in United States na Databricks varia de $171K por year para L5 a $260K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $255K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Program Manager
$171K
$156K
$15K
$0
L6
Staff Program Manager
$260K
$205K
$45K
$10K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa na Databricks in United States situa-se numa remuneração total anual de $631,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Databricks para a função de Gestor de Programa in United States é $255,000.

