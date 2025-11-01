Diretório de Empresas
Databricks
Databricks Desenvolvimento Corporativo Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento Corporativo na Databricks varia de $563K a $771K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

$610K - $724K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$563K$610K$724K$771K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento Corporativo na Databricks situa-se numa remuneração total anual de $770,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Databricks para a função de Desenvolvimento Corporativo é $562,800.

