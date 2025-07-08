DASA Salários

O salário da DASA varia de $7,744 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $100,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DASA . Última atualização: 10/17/2025