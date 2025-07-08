Diretório de Empresas
DASA
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

DASA Salários

O salário da DASA varia de $7,744 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $100,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DASA. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Contabilista
$79.7K
Assistente Administrativo
$7.7K
Cientista de Dados
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Engenheiro de Software
$101K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na DASA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DASA é $34,334.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para DASA

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Roblox
  • Spotify
  • Facebook
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos