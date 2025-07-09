Diretório de Empresas
Danieli
Danieli Salários

O salário da Danieli varia de $7,874 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $58,935 para um Engenheiro Electrotécnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Danieli. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro Electrotécnico
$58.9K
Engenheiro Mecânico
$10.2K
Engenheiro de Software
$7.9K

Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Danieli on Engenheiro Electrotécnico at the Common Range Average level aastase kogutasuga $58,935. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Danieli keskmine aastane kogutasu on $10,200.

