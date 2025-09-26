Diretório de Empresas
D&B Engineers and Architects
D&B Engineers and Architects Engenheiro Electrotécnico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Electrotécnico in United States na D&B Engineers and Architects varia de $87.2K a $124K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da D&B Engineers and Architects. Última atualização: 9/26/2025

Remuneração Total Média

$99.9K - $117K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$87.2K$99.9K$117K$124K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Electrotécnico na D&B Engineers and Architects in United States situa-se numa remuneração total anual de $124,371. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na D&B Engineers and Architects para a função de Engenheiro Electrotécnico in United States é $87,166.

