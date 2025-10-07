Diretório de Empresas
D2L
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

D2L Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na D2L totaliza CA$102K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Total por ano
CA$102K
Nível
L3
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na D2L?

CA$225K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na D2L in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$145,664. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na D2L para a função de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in Canada é CA$101,554.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para D2L

Empresas Relacionadas

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos