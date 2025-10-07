Diretório de Empresas
D2L
D2L Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Waterloo Region

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Waterloo Region na D2L varia de CA$94.7K por year para L2 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Waterloo Region mediano year totaliza CA$104K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
Software Developer I(Nível de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na D2L?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na D2L in Waterloo Region situa-se numa remuneração total anual de CA$143,131. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na D2L para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Waterloo Region é CA$98,199.

