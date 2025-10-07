A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Canada na D2L varia de CA$71.7K por year para L1 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$97.8K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
