CyberArk
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

CyberArk Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software Backend na CyberArk totaliza ₪120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CyberArk. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Total por ano
₪120K
Nível
Mid
Base
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Bónus
₪0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na CyberArk?

₪160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na CyberArk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na CyberArk in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪202,450. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CyberArk para a função de Engenheiro de Software Backend in Israel é ₪127,251.

Outros Recursos