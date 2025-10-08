A remuneração de Engenheiro de Machine Learning in United States na CVS Health varia de $138K por year para L2 a $192K por year para L3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $138K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
