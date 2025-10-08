CVS Health Engenheiro de Software Full-Stack Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in New York City Area na CVS Health varia de $122K por year para L1 a $138K por year para L3. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $140K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L1 Software Engineer ( Nível de Entrada ) $122K $118K $83 $4.3K L2 Senior Software Engineer I $109K $98.3K $0 $10.7K L3 Senior Software Engineer II $138K $100K $0 $38.3K L4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

