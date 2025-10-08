A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dallas Area na CVS Health totaliza $107K por year para L1. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
