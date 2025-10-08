A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na CVS Health varia de $112K por year para L1 a $197K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $121K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
