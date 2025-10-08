Diretório de Empresas
CVS Health
CVS Health Health Informatics Salários em United States

A remuneração de Health Informatics in United States na CVS Health varia de $137K por year para Data Scientist a $286K por year para Lead Director. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $164K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na CVS Health?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Health Informatics na CVS Health in United States situa-se numa remuneração total anual de $286,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CVS Health para a função de Health Informatics in United States é $172,500.

