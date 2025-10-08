A remuneração de Health Informatics in Greater Boston Area na CVS Health varia de $134K por year para Data Scientist a $217K por year para Lead Data Scientist. O pacote de remuneração in Greater Boston Area mediano year totaliza $202K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
