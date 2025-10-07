Diretório de Empresas
Cvent
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • Northern Virginia Washington DC

Cvent Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Northern Virginia Washington DC

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC na Cvent varia de $106K por year para Software Engineer I a $157K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano year totaliza $108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Cvent?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Cvent in Northern Virginia Washington DC situa-se numa remuneração total anual de $164,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cvent para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC é $109,000.

