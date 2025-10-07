A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC na Cvent varia de $106K por year para Software Engineer I a $157K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano year totaliza $108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
