A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Cvent varia de $105K por year para Software Engineer I a $163K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $114K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
