Cutover Salários

A faixa salarial da Cutover varia de $78,877 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $299,088 para um Desenvolvimento de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cutover. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$299K
Gestor de Produto
$102K
Recrutador
$137K

Engenheiro de Software
$78.9K
