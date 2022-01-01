Diretório de Empresas
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Salários

A faixa salarial da Cushman & Wakefield varia de $16,850 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios no limite inferior a $278,600 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cushman & Wakefield. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Contabilista
Median $60K
Analista Financeiro
Median $87.2K
Gestor de Projeto
Median $80K

Analista de Negócios
$27.5K
Desenvolvimento de Negócios
$16.8K
Analista de Dados
$75.2K
Cientista de Dados
$118K
Jurídico
$239K
Marketing
$92K
Engenheiro de MEP
$128K
Gestor de Propriedades
$122K
Vendas
$279K
Engenheiro de Software
$186K
Gestor de Programa Técnico
$143K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Cushman & Wakefield é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cushman & Wakefield é $104,819.

