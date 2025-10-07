Diretório de Empresas
Cruise
Cruise Investigador Científico Salários em United States

A remuneração de Investigador Científico in United States na Cruise varia de $339K por year para L4 a $678K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $468K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
Software Engineer(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
Senior Software Engineer II
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
Staff Software Engineer
$678K
$259K
$371K
$47.4K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Investigador Científico na Cruise in United States situa-se numa remuneração total anual de $678,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cruise para a função de Investigador Científico in United States é $481,980.

