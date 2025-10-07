Cruise Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in United States na Cruise varia de $188K por year para L3 a $459K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $225K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L3 Software Engineer ( Nível de Entrada ) $188K $139K $35K $13.9K L4 Senior Software Engineer I $267K $179K $58.1K $29.2K L5 Senior Software Engineer II $351K $200K $137K $14.8K L6 Staff Software Engineer $459K $228K $164K $67.5K Ver 3 Mais Níveis

$160K Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

Qual é o calendário de aquisição na Cruise ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.