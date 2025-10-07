Diretório de Empresas
Cruise
Cruise Engenheiro de Redes Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Redes na Cruise totaliza $210K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Cruise
Software Engineer
San Francisco, CA
Total por ano
$210K
Nível
L4
Base
$160K
Stock (/yr)
$50K
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cruise?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Redes na Cruise in United States situa-se numa remuneração total anual de $529,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cruise para a função de Engenheiro de Redes in United States é $185,000.

