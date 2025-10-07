A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area na Cruise varia de $219K por year para L3 a $603K por year para L6. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $294K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
$219K
$147K
$50.7K
$21.1K
L4
$327K
$190K
$75.4K
$61K
L5
$476K
$221K
$210K
$44.6K
L6
$603K
$250K
$284K
$69.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.