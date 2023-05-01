Diretório de Empresas
Crossover Health
Crossover Health Salários

A faixa salarial da Crossover Health varia de $39,322 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $154,350 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Crossover Health. Última atualização: 8/21/2025

Engenheiro de Software
Median $145K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$39.3K
Marketing
$110K

Designer de Produto
$154K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Crossover Health é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $154,350. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Crossover Health é $127,723.

