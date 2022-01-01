Diretório de Empresas
Criteo
Criteo Salários

O salário da Criteo varia de $44,704 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $686,000 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Criteo. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Investigador Científico

Investigador de IA

Cientista de Dados
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Gestor de Produto
Median $92.8K

Vendas
Median $139K
Desenvolvimento de Negócio
$686K
Atendimento ao Cliente
$57.6K
Sucesso do Cliente
$76.4K
Analista de Dados
$56.2K
Recursos Humanos
$203K
Tecnólogo de Informação (TI)
$96.2K
Consultor de Gestão
$92.5K
Marketing
$182K
Gestor de Programa
$170K
Gestor de Projecto
$44.7K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
Arquitecto de Soluções
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Gestor de Programa Técnico
$116K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Criteo is Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $686,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Criteo is $94,505.

