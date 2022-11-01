Diretório de Empresas
CRISIL
CRISIL Salários

A faixa salarial da CRISIL varia de $6,121 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios no limite inferior a $48,765 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CRISIL. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Analista Financeiro
Median $12.6K
Analista de Negócios
$12.7K
Desenvolvimento de Negócios
$6.1K

Banqueiro de Investimento
$20.3K
Analista de Cibersegurança
$48.8K
Arquiteto de Soluções
$48.6K
Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CRISIL é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $48,765. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CRISIL é $16,462.

Outros Recursos