Diretório de Empresas
CRIF
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

CRIF Salários

A faixa salarial da CRIF varia de $5,886 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $47,773 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CRIF. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Desenvolvimento de Negócios
$47.7K
Cientista de Dados
$47.8K
Gestor de Produto
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vendas
$46.4K
Engenheiro de Software
$29.8K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CRIF é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $47,773. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CRIF é $46,388.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para CRIF

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Snap
  • PayPal
  • Spotify
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos