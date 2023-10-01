CRIF Salários

A faixa salarial da CRIF varia de $5,886 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $47,773 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CRIF . Última atualização: 8/21/2025