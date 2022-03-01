Crexi Salários

O salário da Crexi varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $1,283,908 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Crexi . Última atualização: 9/3/2025