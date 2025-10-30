Diretório de Empresas
Cresta
Cresta Recrutador Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Recrutador na Cresta totaliza CA$396K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cresta. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$396K
Nível
L3
Base
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bónus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cresta?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Cresta, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Cresta in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$406,298. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cresta para a função de Recrutador in Canada é CA$395,824.

Outros Recursos