Credit Agricole
Credit Agricole Salários

O salário da Credit Agricole varia de $30,815 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $191,100 para um Banker de Investimento na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Credit Agricole. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $70.1K
Engenheiro de Software
Median $44.9K
Analista de Negócio
$45.5K

Desenvolvimento de Negócio
$40.4K
Recursos Humanos
$35.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$180K
Banker de Investimento
$191K
Jurídico
$79.5K
Gestor de Produto
$127K
Gestor de Projecto
$62.5K
Vendas
$30.8K
Arquitecto de Soluções
$47.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Credit Agricole é Banker de Investimento at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $191,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Credit Agricole é $54,842.

Outros Recursos