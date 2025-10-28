Diretório de Empresas
Continental
Continental Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Hungary na Continental varia de HUF 15.17M por year para Software Engineer a HUF 19.75M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Hungary mediano year totaliza HUF 16.75M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Continental. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
(Nível de Entrada)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Últimas Submissões Salariais
Quais são os níveis de carreira na Continental?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Continental in Hungary situa-se numa remuneração total anual de HUF 23,500,421. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Continental para a função de Engenheiro de Software in Hungary é HUF 16,750,059.

