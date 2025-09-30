Diretório de Empresas
Comcast
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Lisbon Metro Area

Comcast Engenheiro de Software Salários em Lisbon Metro Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Lisbon Metro Area na Comcast totaliza €63.8K por year para II. O pacote de remuneração in Lisbon Metro Area mediano year totaliza €59.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Engineer 1
I(Nível de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
II
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
III
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Investigador Científico

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Comcast in Lisbon Metro Area sits at a yearly total compensation of €74,201. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Engenheiro de Software role in Lisbon Metro Area is €60,243.

