Diretório de Empresas
Comcast
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Los Angeles Area

Comcast Engenheiro de Software Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area na Comcast totaliza $145K por year para Senior Engineer. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano year totaliza $200K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Engineer 1
I(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Engineer
$145K
$145K
$0
$0
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Investigador Científico

Perguntas Frequentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Engenheiro de Software sa Comcast in Greater Los Angeles Area ay may taunang kabuuang bayad na $292,111. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Engenheiro de Software role in Greater Los Angeles Area ay $170,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Comcast

Empresas Relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos