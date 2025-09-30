Diretório de Empresas
Comcast
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

  • Greater London Area

Comcast Designer de Produto Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Designer de Produto na Comcast totaliza £68.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£68.3K
Nível
hidden
Base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£4.9K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Comcast?

£121K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Designer UX

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Designer de Produto at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Designer de Produto role in Greater London Area is £46,539.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Comcast

Empresas Relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos