Comcast
Comcast Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in Austria na Comcast varia de €44.1K a €64.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

€50.6K - €57.7K
Austria
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestão at Comcast in Austria sits at a yearly total compensation of €64,262. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Consultor de Gestão role in Austria is €44,112.

