Comcast Analista Financeiro Salários em Philadelphia Area

O pacote de remuneração in Philadelphia Area mediano de Analista Financeiro na Comcast totaliza $93.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Comcast
Sr Financial Analyst
Philadelphia, PA
Total por ano
$93.1K
Nível
-
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$8.1K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Comcast?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



