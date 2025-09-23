Diretório de Empresas
Comcast
Comcast Gestor de Ciência de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Ciência de Dados na Comcast totaliza $196K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Comcast. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Comcast
Data Science Manager
Denver, CO
Total por ano
$196K
Nível
M2
Base
$145K
Stock (/yr)
$29K
Bónus
$22K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Comcast?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

40%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 5th-ANO (40.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU + Options

Na Comcast, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Ciência de Dados na Comcast in United States situa-se numa remuneração total anual de $340,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Comcast para a função de Gestor de Ciência de Dados in United States é $194,000.

Outros Recursos