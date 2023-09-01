Diretório de Empresas
Columbia Capital
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Columbia Capital que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Columbia Capital is a venture capital firm that partners with entrepreneurs to build category-defining businesses in wireless, broadband, media, and enterprise information technology investing.

    colcap.com
    Website
    1989
    Ano de Fundação
    45
    Nº de Funcionários
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Columbia Capital

    Empresas Relacionadas

    • DoorDash
    • Airbnb
    • PayPal
    • Lyft
    • Uber
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos