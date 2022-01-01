Diretório de Empresas
Color
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Color Salários

A faixa salarial da Color varia de $114,425 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $278,600 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Color. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $220K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recrutador
Median $148K
Analista de Negócios
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Analista de Dados
$114K
Cientista de Dados
Median $171K
Designer de Produto
$134K
Gestor de Produto
$206K
Gestor de Engenharia de Software
$279K
Gestor de Programa Técnico
$236K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Color é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Color é $171,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Color

Empresas Relacionadas

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos