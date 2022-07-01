Collectors Salários

Diretório de Empresas
O salário da Collectors varia de $149,250 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $450,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collectors. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $179K
Gestor de Engenharia de Software
Median $450K
Marketing
$201K

Gestor de Produto
$294K
Gestor de Programa Técnico
$149K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Collectors, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Collectors é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $450,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Collectors é $201,000.

Outros Recursos