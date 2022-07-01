Collectors Salários

O salário da Collectors varia de $149,250 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $450,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collectors . Última atualização: 10/13/2025