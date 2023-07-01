Collaborative Robotics Salários

O salário da Collaborative Robotics varia de $140,700 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $190,950 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collaborative Robotics . Última atualização: 10/13/2025