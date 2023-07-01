Diretório de Empresas
Collaborative Robotics
Collaborative Robotics Salários

O salário da Collaborative Robotics varia de $140,700 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $190,950 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collaborative Robotics. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K
Operações de Atendimento ao Cliente
$141K
Gestor de Programa
$191K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Collaborative Robotics é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Collaborative Robotics é $170,000.

