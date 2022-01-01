Diretório de Empresas
Coinbase
Principais Insights
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Sobre

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Website
2012
Ano de Fundação
3,960
Nº de Funcionários
$1B-$10B
Receita Estimada
Sede

