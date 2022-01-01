Diretório de Empresas
Cognosante
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Cognosante Salários

O salário da Cognosante varia de $63,750 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $128,156 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognosante. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Consultor de Gestão
$128K
Analista de Cibersegurança
$63.8K
Engenheiro de Software
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cognosante is Consultor de Gestão at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,156. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognosante is $115,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Cognosante

Empresas Relacionadas

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos