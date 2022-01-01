Cognosante Salários

O salário da Cognosante varia de $63,750 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $128,156 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognosante . Última atualização: 9/6/2025